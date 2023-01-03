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Для трибунала. Объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 10:36
Для трибунала. Объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам - Фото
Ракетный удар России по Виннице (фото - Pravda Gerashchenko, Telegram)

Служба безопасности Украины объявила подозрения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил армии РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову за удары по гражданским объектам на украинской территории.

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Следователи собрали "качественную" доказательную базу на этих двух представителей высшего командования России, отметили в СБУ.

Выяснилось, что генерал-полковник Кобылаш "выполняет указания" высшего военно-политического руководства РФ по уничтожению украинских городов: именно по его приказу совершаются массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры с использованием Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, на вооружении которых ракеты Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Что касается Осипова, то следствие установило, что с 24 февраля по 10 августа 2022 года он приказывал наносить "систематические ракетные удары с кораблей в акватории Черного моря по украинским густонаселенным населенным пунктам" ракетами 3М14 "Калибр".

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Оба проходят по двум статьям Уголовного кодекса:

→ планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437);
→ посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110).

Им грозит вплоть до пожизненного тюремного срока.

Досудебное расследование продолжается.

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Євген Пилипенко
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