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В Мариуполе оккупанты снесли здание драмтеатра, который они разбомбили при штурме — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 10:26
Уничтоженный драмтеатр Мариуполя (Фото: EPA)
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Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли здание драматического театра, который они разбомбили при штурме города. Об этом сообщил советник мэра города Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, снос руин драмтеатра — это попытка навсегда скрыть физические доказательства массового убийства гражданских, которые прятались в здании  во время бомбежек. 

Он отметил, что россияне демонтируют заднюю и центральную часть здания, однако оставляют фронтальную как "основу реконструкции".

"То есть демонтируют только ту часть здания, которая доказывает бомбардировку", — заявил Андрющенко.

  • 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, которые были видны даже со спутника.
  • 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.
  • В мае оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра. По словам советника мэра Петра Андрющенко, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

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Дмитро Гриниченко
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война военные преступления мариуполь временно оккупированные территории
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