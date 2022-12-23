Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли здание драматического театра, который они разбомбили при штурме города. Об этом сообщил советник мэра города Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, снос руин драмтеатра — это попытка навсегда скрыть физические доказательства массового убийства гражданских, которые прятались в здании во время бомбежек.

Он отметил, что россияне демонтируют заднюю и центральную часть здания, однако оставляют фронтальную как "основу реконструкции".

"То есть демонтируют только ту часть здания, которая доказывает бомбардировку", — заявил Андрющенко.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, которые были видны даже со спутника.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.

В мае оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра. По словам советника мэра Петра Андрющенко, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

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Дмитро Гриниченко

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