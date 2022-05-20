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"Никогда не узнаем, сколько было убито". Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 19:22
Фото: Telegram Андрющенко

Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.

По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.

Оксана Житнюк
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мариуполь драмтеатр мангуш
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