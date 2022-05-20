"Никогда не узнаем, сколько было убито". Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе
20.05.2022, 19:22
Фото: Telegram Андрющенко
Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.
По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.
"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.
- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили Драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах Драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки Драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.
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