Бомбардировка Мариупольского драмтеатра. Очевидцы сообщают о 300 погибших – горсовет
В результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на полученную от очевидцев информацию.
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"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – сказано в сообщении.
В горсовете отметили, что российских оккупантов не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что в драмтеатре находились только мирные – женщины, дети, старики.
"Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – заявили в горсовете.
- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их видно даже со спутника.
- Разбор завалов осложняется обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
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