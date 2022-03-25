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Бомбардировка Мариупольского драмтеатра. Очевидцы сообщают о 300 погибших – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 11:04
Бомбардировка Мариупольского драмтеатра. Очевидцы сообщают о 300 погибших – горсовет - Фото
Мариупольский драмтеатр (Фото - Maxar Technologies)

В результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на полученную от очевидцев информацию.

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"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что российских оккупантов не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что в драмтеатре находились только мирные – женщины, дети, старики.

"Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – заявили в горсовете.

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Оксана Житнюк
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