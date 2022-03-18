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В Мариуполе разбирают завалы разрушенного драмтеатра. Данных о погибших нет – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 19:28

Из завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших нет, сообщает горсовет Мариуполя.

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Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города разобрать завалы сразу после обстрела, который произошел 16 марта, было практически невозможно, сообщили местные власти.

По их информации, в редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного здания и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев.

"По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке", – говорится в сообщении.

Разбор завалов продолжается по мере возможностей, информация о пострадавших будет дополняться, отметили в горсовете.

  • 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя. По данным горсовета, россияне сбросили авиабомбу. В подвальном помещении театра находились до тысячи человек. При этом по обе стороны от здания на земле крупным шрифтом были сделаны надписи "дети". 
Вадим Ребрина
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Россия обстрел оккупанты мариуполь драмтеатр
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