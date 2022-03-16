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В Мариуполе самолет оккупантов сбросил бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 19:06

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где скрывались сотни людей. Информация о пострадавших пока недоступна из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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По данным горсовета, после удара разрушилась центральная часть театра, обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственная цель российской армии – геноцид украинского народа", – сказано в сообщении.

В Мариуполе самолет оккупантов сбросил бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

Полк Нацгвардии "Азов", который обороняет город, сообщил, что в драмтеатре прятались около тысячи мариупольцев. Многие горожане были с маленькими детьми.

"Мы не остановимся, пока не отомстим за каждого убитого украинца", – заверили в "Азове".

Вадим Ребрина
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