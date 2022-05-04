Associated Press: Авиаудар россиян по драмтеатру в Мариуполе мог унести жизни 600 человек

Количество погибших гражданских в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе может достигать 600 человек. Об этом сообщается в расследовании Associated Press.

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Журналисты пообщались с 23 людьми, которым удалось выжить во время бомбардировки драмтеатра, со спасателями, людьми, знакомыми с особенностями укрытия. Также в АР реконструировали 3D-модель плана этажа здания.

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены – примерно один человек на каждые три квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Никто из очевидцев, включая спасателей, не видел чтобы живыми выбрались более 200 человек. Люди в основном выбирались через главный выход или один боковой вход, а другая сторона и задняя часть здания были раздавлены.

В расследовании также опровергается кремлевская пропаганда о том, что театр был якобы разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел там украинских военных, и никто не сомневается, что авиаудар нанесли войска РФ.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.

Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.

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Оксана Житнюк

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