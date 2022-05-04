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Associated Press: Авиаудар россиян по драмтеатру в Мариуполе мог унести жизни 600 человек

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 16:37
Associated Press: Авиаудар россиян по драмтеатру в Мариуполе мог унести жизни 600 человек - Фото
Мариупольский драмтеатр (Фото - Maxar Technologies)

Количество погибших гражданских в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе может достигать 600 человек. Об этом сообщается в расследовании Associated Press.

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Журналисты пообщались с 23 людьми, которым удалось выжить во время бомбардировки драмтеатра, со спасателями, людьми, знакомыми с особенностями укрытия. Также в АР реконструировали 3D-модель плана этажа здания.

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены – примерно один человек на каждые три квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Никто из очевидцев, включая спасателей, не видел чтобы живыми выбрались более 200 человек. Люди в основном выбирались через главный выход или один боковой вход, а другая сторона и задняя часть здания были раздавлены.

В расследовании также опровергается кремлевская пропаганда о том, что театр был якобы разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел там украинских военных, и никто не сомневается, что авиаудар нанесли войска РФ.

Associated Press: Авиаудар россиян по драмтеатру в Мариуполе мог унести жизни 600 человек

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Оксана Житнюк
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