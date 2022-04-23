"Взять мешки и ехать на Драмтеатр". В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших: видео

Оккупанты достают из-под завалов Драматического театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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Он уточняет, что найденные тела погибших упаковывают в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем уже вывозят в село Мангуш.

На видео слышно, как мужчина спрашивает, куда направлять трактор для перевозки погибших. Женщина отвечает: "Взять мешки и ехать на Драмтеатр, как приняли?"

Такие "зачистки" проводят работники так называемых МЧС ДНР, потому что местные жители отказываются участвовать в этом.

Российские оккупанты питаются таким образом уничтожить доказательства военных преступлений в Мариуполе.

По словам Андрющенко, россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище, поскольку в свое время территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии.

В результате бомбардировки российским самолетом Драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек.

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