"Взять мешки и ехать на Драмтеатр". В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших: видео
Оккупанты достают из-под завалов Драматического театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.
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Он уточняет, что найденные тела погибших упаковывают в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем уже вывозят в село Мангуш.
На видео слышно, как мужчина спрашивает, куда направлять трактор для перевозки погибших. Женщина отвечает: "Взять мешки и ехать на Драмтеатр, как приняли?"
Такие "зачистки" проводят работники так называемых МЧС ДНР, потому что местные жители отказываются участвовать в этом.
Российские оккупанты питаются таким образом уничтожить доказательства военных преступлений в Мариуполе.
По словам Андрющенко, россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище, поскольку в свое время территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии.
- В результате бомбардировки российским самолетом Драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек.
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