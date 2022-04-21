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Возле Мариуполя спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 18:28
Возле Мариуполя спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей – фото - Фото
Фото: Радио Свобода

Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном российскими войсками селении Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя. Журналисты "Схем" (Радио Свобода) получили спутниковые снимки, показывающие вероятное место массового захоронения.   

Братская могила – траншея длиной более 300 метров. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Мангуше российские оккупанты устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.  

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Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншеей длиной более 300 метров и техника, которая ее копала. 

Возле Мариуполя спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей – фото

На более свежем спутниковом снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прирыта землей и расширена. 

Возле Мариуполя спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей – фото

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал журналистам "Схем", что тела погибших людей с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а затем складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений. 

"Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку – ред.) они должны были с конца марта. Сколько и как их сосчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя", – сказал Андрющенко 

Длина траншеи в Мангуше – 300 метров. Для сравнения – длина братской могилы возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 70 человек. 

Возле Мариуполя спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей – фото

По словам Андрющенко, сейчас известно только об одном месте массовых захоронений в Мангуше, но их может быть больше. 

Читайте также: Россияне обустроили братские могилы под Мариуполем для убитых гражданских.

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Роман Брыль
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