Россияне обустроили братские могилы под Мариуполем для убитых гражданских – советник мэра

Российские оккупанты обустроили несколько братских могил в селе Мангуш под Мариуполем и на грузовиках свозят туда тела погибших гражданских. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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"В результате длительного поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш", – сообщил советник мэра.

Он отметил, что в районе объездной дороги россияне обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, "фактически просто сбрасывая их насыпью".

По словам Андрющенко, все тела помещены в пластиковые пакеты, что подтверждает предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.

"Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", – заявил советник мэра.

Он также указал координаты места захоронений: 47,05642°С, 37,30717°В.

Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ.

На данный момент невозможно установить точное количество погибших гражданских. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что число погибших может быть до 22 000.

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Оксана Житнюк

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