Оккупанты готовят парад в Мариуполе. В город приехал замглавы администрации Путина – ГУР
Российские оккупанты готовят парад в разрушенном Мариуполе, в город приехал Сергей Кириенко – замглавы администрации российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Отмечается, что Кириенко отвечает в администрации Путина за вопросы внутренней политики, а с недавнего времени стал курировать и вопросы ОРДЛО.
По данным ГУР, его основное задание – подготовка "торжественных мероприятий" на 9 мая. Мариуполь должен стать центром этих "торжеств", ведь рашисты отказываются от проведения "праздника" и "имитации парада" в оккупированном Донецке, пишут в разведке.
В ГУР добавили, что сейчас в Мариуполе срочно проводят уборку центральных улиц от завалов, тел убитых людей и неразорванных российских боеприпасов.
Кроме того, продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут показывать якобы "радость" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки этих материалов Мариуполь посещали российский топ-пропагандист Владимир Соловьев и главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин.
- Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать.
- Россия регулярно бомбит Азовсталь, используя артиллерию, авиацию, корабли, танки. 3 мая армия РФ снова начала штурмовать завод.
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