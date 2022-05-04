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Оккупанты готовят парад в Мариуполе. В город приехал замглавы администрации Путина – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:57
Оккупанты готовят парад в Мариуполе. В город приехал замглавы администрации Путина – ГУР - Фото
Мариуполь (фото - ЕРА)

Российские оккупанты готовят парад в разрушенном Мариуполе, в город приехал Сергей Кириенко – замглавы администрации российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечается, что Кириенко отвечает в администрации Путина за вопросы внутренней политики, а с недавнего времени стал курировать и вопросы ОРДЛО.

По данным ГУР, его основное задание – подготовка "торжественных мероприятий" на 9 мая. Мариуполь должен стать центром этих "торжеств", ведь рашисты отказываются от проведения "праздника" и "имитации парада" в оккупированном Донецке, пишут в разведке.

В ГУР добавили, что сейчас в Мариуполе срочно проводят уборку центральных улиц от завалов, тел убитых людей и неразорванных российских боеприпасов.

Кроме того, продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут показывать якобы "радость" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки этих материалов Мариуполь посещали российский топ-пропагандист Владимир Соловьев и главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин.

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Марк Сировой
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Сергей Кириенко владимир путин разведка гур мариуполь 9 мая армия рф парад денис пушилин владимир соловьев войска россии
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