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После частичной эвакуации мирных жителей оккупанты продолжили обстреливать Азовсталь

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 22:34
После частичной эвакуации мирных жителей оккупанты продолжили обстреливать Азовсталь - Фото
Азовсталь (фото - полк Азов)

Российские оккупанты продолжили обстреливать завод Азовсталь в Мариуполе после частичной эвакуации мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает полк Азов в Telegram.

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Уточняется, что захватчики обстреливают постройки, где еще остались гражданские - они "совершают авиаудары, ведут огонь, используя корабельную артиллерию, танки".

По данным украинских военнослужащих, захватчики предприняли попытку очередного штурма Азовстали - бойцами полка Азов уничтожены пять российских оккупантов.

  • 1 мая в Мариуполе началась эвакуация гражданских, блокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Первая группа примерно из 100 человек должна приехать в Запорожье 2 мая.

Читайте также: Зеленский: Наконец удалось организовать эвакуацию людей с Азовстали. Завтра продолжим 

Яна Катасонова
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