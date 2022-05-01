Началась эвакуация гражданских с Азовстали, 100 человек уже в безопасности – Зеленский

Началась эвакуация гражданских, которые были блокированы российскими войсками на территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", – написал он.

Президент также сообщил, что совместно с представителями ООН продолжается работа над организацией эвакуации остальных гражданских с территории завода.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в Telegram, что эвакуация была организована ОП и Министерством реинтеграции при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много и много работы. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – написал он.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.