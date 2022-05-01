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Началась эвакуация гражданских с Азовстали, 100 человек уже в безопасности – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 18:03
Началась эвакуация гражданских с Азовстали, 100 человек уже в безопасности – Зеленский - Фото
Азовсталь (Фото - полк Азов)

Началась эвакуация гражданских, которые были блокированы российскими войсками на территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", – написал он.

Президент также сообщил, что совместно с представителями ООН продолжается работа над организацией эвакуации остальных гражданских с территории завода.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в Telegram, что эвакуация была организована ОП и Министерством реинтеграции при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много и много работы. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – написал он.

Сергей Бережной
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эвакуация мариуполь азовсталь
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