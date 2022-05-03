Россияне штурмуют Азовсталь. В "Азове" говорят, что ситуация сложная

Российские оккупанты начали штурм Азовстали. Об этом LIGA.net сообщил Святослав "Калина" Паламарь, заместитель командира полка "Азов".

"Защитники Мариуполя знают, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому ждут от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", – сообщил Паламар.

"Перед штурмом авиация орков несколько часов подряд бомбила Азовсталь. Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя", – сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Оккупанты заявляют, что применяют артиллерию и авиацию "уничтожая огневые позиции" азовцев.

Накануне с территории завода удалось эвакуировать около сотни скрывавшихся там от обстрелов гражданских. В укрытиях Азовстали все еще скрываются мирные жители Мариуполя.

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Катерина Амеліна , Юрий Смирнов

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