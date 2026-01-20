Россия атаковала Киев: на левом берегу перебои со светом и водой, есть пострадавший

Государство-агрессор в очередной раз атаковало столицу ударными беспилотниками

Киев, левый берег (Фото: Depositphotos)

В ночь на 20 января Россия атаковала ударными беспилотниками Киев, из-за чего в столице есть перебои со светом и водой. Об этом сообщили мер Виталий Кличко і Киевская городская государственная администрация.

Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе, на место выехали медики.

Впоследствии он написал о попадании в Днепровском районе в нежилые здания. Также есть сообщение о падении БпЛА на открытой территории. Там загорелись машины.

На левом берегу столицы возникли перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переведены на автономный режим питания.

Также в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате обстрела с изменениями курсируют поезда метро.

Движение поездов на красной линии начинается между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин.

Для перевозки пассажиров с левого на правый берег после завершения тревоги будут курсировать два поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения – около 20-25 мин.

Мимо станций "Гидропарк" и "Днепр" поезда будут курсировать без остановок.

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начинается между станциями "Сырец" – "Выдубичи" (интервал – около 07:00 мин.), между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" (интервал – 10:00 мин.)

Движение поездов на синей линии – без изменений.