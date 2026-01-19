"Обращайте внимание на все воздушные тревоги". Зеленский сообщил об угрозе массированного удара РФ

Глава Украины сообщил, что РФ подготовилась к новой атаке и ожидает момента для нее

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового масштабного российского обстрела. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Он отметил, что в эти дни "надо быть и в дальнейшем очень внимательными", поскольку Москва подготовилась к массированному удару и ожидает момента, чтобы его нанести.

"Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", – добавил Зеленский.

Также вечером 19 января первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, что Москва готовит очередную массированную атаку против энергетики Украины.

В частности, заметил украинский чиновник, возможны удары по объектам и сетям, которые обслуживают атомные электростанции. Ранее, 17 января, о такой угрозе сообщало Главное управление разведки, а министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что Киев информирует партнеров относительно таких планов и предупреждает их о "потенциально катастрофических последствиях".