"Обращайте внимание на все воздушные тревоги". Зеленский сообщил об угрозе массированного удара РФ
Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового масштабного российского обстрела. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Он отметил, что в эти дни "надо быть и в дальнейшем очень внимательными", поскольку Москва подготовилась к массированному удару и ожидает момента, чтобы его нанести.
"Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги, и в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", – добавил Зеленский.
Также вечером 19 января первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, что Москва готовит очередную массированную атаку против энергетики Украины.
В частности, заметил украинский чиновник, возможны удары по объектам и сетям, которые обслуживают атомные электростанции. Ранее, 17 января, о такой угрозе сообщало Главное управление разведки, а министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что Киев информирует партнеров относительно таких планов и предупреждает их о "потенциально катастрофических последствиях".
- Утром 19 января россияне атаковали критическую инфраструктуру в Харькове, из-за чего были значительные повреждения. Днем оккупанты атаковали город КАБами, есть жертва.
- Россия четвертые сутки подряд почти непрерывно атакует Запорожье дронами. Из-за утреннего удара местные власти предупредили о вероятных перебоях с водой и светом.
- Также ночью враг ударил по Одессе и области – без света осталось 30 000 семей. Под атакой были энергетика и газовая инфраструктура.
