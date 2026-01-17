"Потенциально катастрофические последствия". Киев говорит миру о планах РФ атаковать подстанции АЭС

Украина делится данными и предупреждает о последствиях возможных ударов России по объектам, связанным с атомными станциями, заявил Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Киев информирует международных партнеров относительно планов Москвы атаковать подстанции, которые питают украинские атомные электростанции. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он напомнил, что по данным украинской разведки, РФ планирует опасные атаки по объектам, питающим АЭС: "Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы".

Сибига отметил, что Украина делится соответствующей информацией с партнерами и предупреждает их о "потенциально катастрофических последствиях".

"Пришло время для мира, включая МАГАТЭ и основные мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, высказаться и сделать четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о докладе начальника Главного управления разведки Олега Иващенко, отметив, что Украина не фиксирует готовности РФ следовать любым договоренностям и останавливать войну.

Вместо этого есть достаточно данных о том, что оккупанты готовят новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины, в частности, речь идет об объектах и сетях, которые обслуживают АЭС, подчеркнул Зеленский.

"Каждый такой российский удар по энергетике в условиях такой жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности США, для окончания этой войны. Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми", – отметил глава государства.

По его мнению, партнеры должны сделать из этого "надлежащие выводы". Президент добавил, что Украина будет передавать имеющиеся данные "тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь".