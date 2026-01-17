"Потенційно катастрофічні наслідки". Україна каже світу про плани РФ атакувати підстанції АЕС

Київ ділиться даними та попереджає про наслідки можливих ударів Росії по об'єктах, пов'язаних з атомними станціями, заявив Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Київ інформує міжнародних партнерів стосовно планів Москви атакувати підстанції, які живлять українські атомні електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він нагадав, що за даними української розвідки, РФ планує небезпечні атаки по об'єктах, що живлять АЕС: "Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими".

Читайте також Світ у 2026 році: лідери думок Project Syndicate про політичні та економічні виклики

Сибіга зауважив, що Україна ділиться відповідною інформацією з партнерами й попереджає їх щодо "потенційно катастрофічних наслідків".

"Настав час для світу, включаючи МАГАТЕ та основні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловитися та зробити чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка, зауваживши, що Україна не фіксує готовності РФ слідувати будь-яким домовленостям та зупиняти війну.

Замість цього є достатньо даних про те, що окупанти готують нові удари по енергетиці та інфраструктурі України, зокрема, йдеться про об'єкти та мережі, які обслуговують АЕС, наголосив Зеленський.

"Кожен такий російський удар по енергетиці в умовах такої жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема США, для закінчення цієї війни. Україна – максимально конструктивна в дипломатії, Росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей", – зауважив глава держави.

На його думку, партнери повинні зробити з цього "належні висновки". Президент додав, що Україна буде передавати наявні дані "тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти".