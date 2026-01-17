Розвідка: Щоб змусити Україну капітулювати, Росія розглядає удари по підстанціях АЕС

Ілюстративне фото: ГУР

Росія розглядає варіанти удару по підстанціях українських атомних електростанцій, повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, щоб примусити Київ підписати неприйнятні капітуляційні вимоги стосовно закінчення війни, РФ вивчає можливість атакувати стратегічні об'єкти енергосистеми України. Йдеться про підстанції, що передають електроенергію, і завдяки яким забезпечується робота АЕС.

"У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури", – зауважили в ГУР.

Знищивши або вивівши з ладу ці підстанції, окупанти хочуть відокремити енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільні жителі "тотально опинились без світла і тепла", пояснили у розвідці.

Там зауважили, що станом на середину січня 2026-го окупанти провели розвідку 10 відповідних критичних об'єктів у дев’яти областях України.

"Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", – підсумували у ГУР.