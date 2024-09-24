Росіяни готуються атакувати три атомні електростанції в Україні – Зеленський на Радбезі ООН

Росіяни готуються атакувати три атомні електростанції в Україні – Зеленський на Радбезі ООНуточнено
Росіяни готуються атакувати три українські атомні електростанції, повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН.
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"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни (повномасштабної. – Ред.), Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них", – заявив голова держави.
Він зауважив, що в України є інформація і докази цього.
Зеленський додав: якщо Росія готова так далеко зайти — це означає, що "нічого з того, що ви цінуєте, не має значення для Москви".
"Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – зазначив президент.
Також він додав, що Статут ООН та формула миру "не залишають місця" для таких атак Росії. Серед іншого, у формулі прописана і ядерна безпека. Утім, Росія не бере участь в українському мирному процесі, не доєднувалася до першого Саміту миру та не планує брати участь у другому.
УТОЧНЕНО. Цитати були уточнені згідно з англомовним виступом Зеленського та україномовним текстом його промови, котрий LIGA.net отримала від пресслужби президента.
- 16 вересня в мережі з'явилися фейки про нібито удар по Рівненській АЕС. Українцям на пошту надсилали листи з попередженнями.
- В ніч проти 12 вересня проліт російського "шахеда" зафісували безпосередньо поряд з Хмельницькою АЕС. 20 вересня під час атаки дронів один з БпЛА пролетів у безпосередній близькості від ХАЕС. За даними Енергоатому, РФ намагалася імітувати дронову атаку на ядерний об'єкт. Росіяни били поряд з ХАЕС і в жовтні 2023-го.
- 21 вересня голова МЗС повідомив, що російські загарбники готують атаки на критичні обʼєкти ядерної енергетики України напередодні зими. 24 вересня Зеленський повідомив, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, по яких потенційно може завдати ударів у майбутньому.
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