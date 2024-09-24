Росіяни готуються атакувати три атомні електростанції в Україні – Зеленський на Радбезі ООН

Він зауважив, що в України є інформація і докази цього

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни готуються атакувати три українські атомні електростанції, повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН.

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"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни (повномасштабної. – Ред.), Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них", – заявив голова держави.

Він зауважив, що в України є інформація і докази цього.

Зеленський додав: якщо Росія готова так далеко зайти — це означає, що "нічого з того, що ви цінуєте, не має значення для Москви".

"Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – зазначив президент.

Також він додав, що Статут ООН та формула миру "не залишають місця" для таких атак Росії. Серед іншого, у формулі прописана і ядерна безпека. Утім, Росія не бере участь в українському мирному процесі, не доєднувалася до першого Саміту миру та не планує брати участь у другому.

УТОЧНЕНО. Цитати були уточнені згідно з англомовним виступом Зеленського та україномовним текстом його промови, котрий LIGA.net отримала від пресслужби президента.

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