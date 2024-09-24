Зеленський: Росія фотографує українські АЕС за допомогою китайських супутників
Корпус Запорізької АЕС (Фото: Енергоатом)

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій, по яких потенційно може завдати ударів у майбутньому. Про це в інтерв'ю ABC News повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Нещодавня інформація свідчить про те, що Росія використовує китайські супутники й фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза завдання ударів по них", – сказав глава держави.

Зеленський не уточнив, які саме супутники використовує Москва: від приватних чи державних китайських компаній.

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