Зеленський: Росія фотографує українські АЕС за допомогою китайських супутників

Корпус Запорізької АЕС (Фото: Енергоатом)

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій, по яких потенційно може завдати ударів у майбутньому. Про це в інтерв'ю ABC News повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Нещодавня інформація свідчить про те, що Росія використовує китайські супутники й фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза завдання ударів по них", – сказав глава держави.

Зеленський не уточнив, які саме супутники використовує Москва: від приватних чи державних китайських компаній.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Бразилію допомогти Україні уникнути ударів Росії по атомних станціях.

16 вересня в мережі з'явилися фейки про нібито удар по Рівненській АЕС. Українцям на пошту надсилали листи з попередженнями.

20 вересня під час атаки дронів один з БпЛА пролетів у безпосередній близькості від Хмельницької АЕС. За даними Енергоатому, РФ намагалася імітувати дронову атаку на ядерний об'єкт.

Читайте також: Зеленський: Ми ближче до миру, ніж ми думаємо