Зеленский: Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников

Корпус Запорожской АЭС (Фото: Энергоатом)

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций, по которым потенциально может нанести удары в будущем. Об этом в интервью ABC News сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Недавняя информация свидетельствует о том, что Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. По нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза нанесения ударов по ним", – сказал глава государства.

Зеленский не уточнил, какие спутники использует Москва: от частных или государственных китайских компаний.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Бразилию помочь Украине избежать ударов России по атомным станциям.

16 сентября в сети появились фейки о якобы ударе по Ровенской АЭС. Украинцам на почту посылали письма с предупреждениями.

20 сентября во время атаки дронов один из БПЛА пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС. По данным Энергоатома, РФ пыталась имитировать дроновую атаку на ядерный объект.

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