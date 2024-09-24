Украина призвала Бразилию не допустить ударов России по атомным станциям
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с главой министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Он призвал страну помочь Украине избежать ударов России по атомным станциям.
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"Я проинформировал бразильского коллегу о данных нашей разведки об угрозе подготовки Россией ударов по украинской АЭС. Это создает риск ядерного инцидента. Я призвал Бразилию сыграть важную роль во избежание этого сценария", — написал Сибига в сети X.
Во время встречи украинский министр поблагодарил Бразилию за то, что страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он рассказал о прогрессе в реализации Формулы мира Украины на пути к "всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру".
- 16 сентября в сети появились фейки о якобы ударе по Ровенской АЭС. Украинцам на почту посылали письма с предупреждениями.
- 20 сентября во время атаки дронов один из БпЛА пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС. По данным Энергоатома, РФ пыталась имитировать дроновую атаку на ядерный объект.
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