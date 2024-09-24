Україна закликала Бразилію не допустити ударів Росії по атомних станціях
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з очільником Міністерства закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою. Він закликав країну допомогти Україні уникнути ударів Росії по атомних станціях.
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"Я поінформував бразильського колегу про дані нашої розвідки про загрозу підготовки Росією ударів по українській АЕС. Це створює ризик ядерного інциденту. Я закликав Бразилію зіграти важливу роль в уникненні цього сценарію", — написав Сибіга у мережі X.
Під час зустрічі український міністр подякував Бразилії за те, що країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він розповів про прогрес у реалізації Формули миру України на шляху до "всеосяжного, справедливого та міцного миру".
- 16 вересня в мережі з'явилися фейки про нібито удар по Рівненській АЕС. Українцям на пошту надсилали листи з попередженнями.
- 20 вересня під час атаки дронів один з БпЛА пролетів у безпосередній близькості від Хмельницької АЕС. За даними Енергоатому, РФ намагалася імітувати дронову атаку на ядерний об'єкт.
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