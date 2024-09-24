Зеленский: Мы ближе к миру, чем мы думаем
Президент Владимир Зеленский призвал союзников продолжать укреплять Украину и подчеркнул, что конец войны "ближе, чем мы думаем". Об этом он заявил в интервью ABC News, которое дал во время визита в Нью-Йорк.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"План победы — укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно... Я считаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны", — сказал Зеленский.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин "боится" операции Сил обороны Украины в Курской области. И только если Украина будет в "сильной позиции", то сможет "подтолкнуть Путина" к прекращению войны.
"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию", – добавил Зеленский.
По данным The Times, Курская операция является одним из ключевых пунктов Плана победы Зеленского. Всего там четыре пункта.
- 21 сентября украинский президент заявил, что План победы – это фундамент для любых переговоров с Россией. С ним смогут ознакомиться все страны мира.
- 22 сентября Зеленский сообщил о начале визита в США, где будет решаться "дальнейшая судьба войны" в Украине. Уже 23 сентября он посетил завод по производству артснарядов в Пенсильвании.
- Также Зеленский рассказал, что будет, если Джо Байден не поддержит План победы. По словам президента, Украина продолжит жить по "плану Б".
- Президент не верит в то, что у Дональда Трампа есть реальный план по прекращению войны России против Украины.
Читайте также: Глава МИД Британии: Война в Украине может продолжаться до 2026 года, Запад планирует новую поддержку