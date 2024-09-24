Зеленский: Мы ближе к миру, чем мы думаем

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал союзников продолжать укреплять Украину и подчеркнул, что конец войны "ближе, чем мы думаем". Об этом он заявил в интервью ABC News, которое дал во время визита в Нью-Йорк.

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"План победы — укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно... Я считаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны", — сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин "боится" операции Сил обороны Украины в Курской области. И только если Украина будет в "сильной позиции", то сможет "подтолкнуть Путина" к прекращению войны.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию", – добавил Зеленский.

По данным The Times, Курская операция является одним из ключевых пунктов Плана победы Зеленского. Всего там четыре пункта.

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