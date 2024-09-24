Зеленський: Ми ближче до миру, ніж ми думаємо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський закликав союзників і далі зміцнювати Україну і підкреслив, що кінець війни "ближче, ніж ми думаємо". Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, яке дав під час візиту до Нью-Йорка.

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"План перемоги — зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо... Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", — сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін "боїться" операції Сил оборони України в Курській області. І тільки якщо Україна буде в "сильній позиції", то зможе "підштовхнути Путіна" до припинення війни.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію", – додав Зеленський.

За даними The Times, Курська операція є одним з ключових пунктів плану перемоги Зеленського. Загалом там чотири пункти.

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