Зеленський: Ми ближче до миру, ніж ми думаємо
Президент Володимир Зеленський закликав союзників і далі зміцнювати Україну і підкреслив, що кінець війни "ближче, ніж ми думаємо". Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, яке дав під час візиту до Нью-Йорка.
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"План перемоги — зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо... Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни", — сказав Зеленський.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін "боїться" операції Сил оборони України в Курській області. І тільки якщо Україна буде в "сильній позиції", то зможе "підштовхнути Путіна" до припинення війни.
"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію", – додав Зеленський.
За даними The Times, Курська операція є одним з ключових пунктів плану перемоги Зеленського. Загалом там чотири пункти.
- 21 вересня український президент заявив, що план перемоги – це фундамент для будь-яких перемовин з Росією. З ним зможуть ознайомитися всі країни світу.
- 22 вересня Зеленський повідомив про початок візиту до США, де вирішуватиметься "подальша доля війни" в Україні. Вже 23 вересня він відвідав завод з виготовлення артснарядів у Пенсильванії.
- Також Зеленський розповів що буде, якщо Джо Байден не підтримає план перемоги. За словами президента, Україна продовжить жити за "планом Б".
- Президент не вірить в те, що у Дональда Трампа є реальний план з припинення війни Росії проти України.
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