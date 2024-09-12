Вночі "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції – ОВА

РФ свідомо прокладає маршрути ракет та дронів так, аби вони проходили зокрема й над українськими атомними об'єктами, зауважив начальник обладміністрації

Хмельницька АЕС (Ілюстративне фото: RLuts)

Під час нічної російської атаки дрон-камікадзе типу Shahed пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Росія навмисно прокладає такі маршрути – це частина терористичної тактики, повідомив очільник обладміністрації.

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Проліт російського "шахеда" під час нічної атаки зафіксували у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС – пізніше цей безпілотник збили сили протиповітряної оборони, написав чиновник.

За його словами, РФ свідомо прокладає маршрути ракет та дронів так, аби вони проходили зокрема й над українськими атомними об'єктами – це не перший такий випадок, і це є частиною російської терористичної тактики.

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. Є постраждалі та руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою та енергетикою.

Росія здійснила сьому повітряну атаку на Київ за вересень, запустивши в бік столиці безпілотники.

Загалом сили протиповітряної оборони знищили 44 із 64 дронів окупантів, також РФ била балістичними, крилатими й авіаційними ракетами.

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