Вночі "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції – ОВА
Хмельницька АЕС (Ілюстративне фото: RLuts)

Під час нічної російської атаки дрон-камікадзе типу Shahed пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Росія навмисно прокладає такі маршрути – це частина терористичної тактики, повідомив очільник обладміністрації.

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Проліт російського "шахеда" під час нічної атаки зафіксували у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС – пізніше цей безпілотник збили сили протиповітряної оборони, написав чиновник.

За його словами, РФ свідомо прокладає маршрути ракет та дронів так, аби вони проходили зокрема й над українськими атомними об'єктами – це не перший такий випадок, і це є частиною російської терористичної тактики.

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