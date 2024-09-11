Водолази-сепари вилучили з річки Дніпро частину російського дрона-камікадзе типу Shahed, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Це сталося після чергової атаки РФ по Україні: після звуку вибуху, один з очевидців пішов на місце події, виявив величезні металеві уламки на поверхні води – і повідомив про це службу екстреного реагування, розповідає відомство.

Загалом, обійшлося без жертв.

ДСНС наголосила: якщо ви побачили уламки дронів або ракет – до них не можна підходити та чіпати, а слід негайно повідомити за номером 101.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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