Водолази дістали рештки "шахеда" з Дніпра – відео, фото
Водолази-сепари вилучили з річки Дніпро частину російського дрона-камікадзе типу Shahed, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Це сталося після чергової атаки РФ по Україні: після звуку вибуху, один з очевидців пішов на місце події, виявив величезні металеві уламки на поверхні води – і повідомив про це службу екстреного реагування, розповідає відомство.
Загалом, обійшлося без жертв.
ДСНС наголосила: якщо ви побачили уламки дронів або ракет – до них не можна підходити та чіпати, а слід негайно повідомити за номером 101.
- У ніч проти 10 вересня російські війська атакували "шахедами" Черкаську область, внаслідок чого дві людини отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру.
- Загалом у ту ніч Росія атакувала Україну 46 безпілотниками, Сили оборони збили 38.
- Усі ворожі дрони також знищили на підступах до Києва.
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