Латвія: У нас впав начинений вибухівкою "шахед", але Росія не спеціально
Національні збройні сили Латвії повідомили, що російський дрон, що впав на території країни, був начиненим вибухівкою безпілотником типу Shahed – але ціллю безпілотника була не Латвія. Слова військових передає місцеве видання Delfi.
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Дрон РФ залетів з території Білорусі та впав у Гайгалавській волості Резекненського краю, наразі він деактивований і проводиться його ретельний аналіз – з його допомогою можна буде встановити, чи були використані західні деталі у конструкції безпілотника, розповіли представники армії.
За наявними у них даними, появу цього дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни, а ціллю дрона була не Латвія.
Впродовж усього інциденту латвійські Сили оборони стежили за ситуацією та співпрацювали з партнерами у НАТО – міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що країна вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на збитий безпілотник РФ.
За словами посадовця, дрон був спрямований проти України.
У місцевому самоврядуванні повідомляли агентству LETA, що російський безпілотник упав у полі на відстані від населених пунктів.
Доступна спеціалістам первісна інформація свідчить: дрон "не мав специфічної цілі прилетіти до Латвії".
Гайгалавська волость розташована на відстані у близько 80 км від білоруського кордону:
- 7 вересня один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно. Наступного дня "шахеди" порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі.
- У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".
- Новопризначений голова української дипломатії Сибіга закликав партнерів відреагувати на ці інциденти з російськими дронами.
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