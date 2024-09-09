Латвія: У нас впав начинений вибухівкою "шахед", але Росія не спеціально

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Національні збройні сили Латвії повідомили, що російський дрон, що впав на території країни, був начиненим вибухівкою безпілотником типу Shahed – але ціллю безпілотника була не Латвія. Слова військових передає місцеве видання Delfi.

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Дрон РФ залетів з території Білорусі та впав у Гайгалавській волості Резекненського краю, наразі він деактивований і проводиться його ретельний аналіз – з його допомогою можна буде встановити, чи були використані західні деталі у конструкції безпілотника, розповіли представники армії.

За наявними у них даними, появу цього дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни, а ціллю дрона була не Латвія.

Впродовж усього інциденту латвійські Сили оборони стежили за ситуацією та співпрацювали з партнерами у НАТО – міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що країна вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на збитий безпілотник РФ.

За словами посадовця, дрон був спрямований проти України.

У місцевому самоврядуванні повідомляли агентству LETA, що російський безпілотник упав у полі на відстані від населених пунктів.

Доступна спеціалістам первісна інформація свідчить: дрон "не мав специфічної цілі прилетіти до Латвії".

Гайгалавська волость розташована на відстані у близько 80 км від білоруського кордону:

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