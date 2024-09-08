У Латвії розбився російський військовий дрон – президент країни

Рінкевичс наголосив, що на східному фланзі НАТО стає дедалі більше подібних випадків

Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА)

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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Він наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.

"Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками", – зазначив Рінкевичс.

Міністерство оборони Латвії повідомило, що дрон впав у Резекненському районі, наразі відповідальні служби з’ясовують обставини інциденту.

За попередніми даними, йдеться про російський дрон, і, за даними Збройних Сил України, він з боку Білорусі.

Про інцидент поінформовано відповідальних держслужбовців, правоохоронні органи та країни НАТО регіону.

"Ця ситуація є підтвердженням того, що ми повинні продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включно з розвитком можливостей протиповітряної оборони та можливостей радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення", – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Зранку 8 вересня Повітряні сили повідомили, що російські "шахеди" порушили повітряний простір Румунії.

Загалом у ніч проти 8 вересня окупанти атакували Україну 23 ударними дронами і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59.

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