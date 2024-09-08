В Латвии разбился российский военный дрон – президент страны

Ринкевич подчеркнул, что на восточном фланге НАТО становится все больше подобных случаев

Иллюстративное фото - ресурс окупантов

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и страны Альянса должны решать их совместно.

"Продолжается следствие. Мы в тесном контакте с нашими союзниками", – отметил Ринкевич.

Утром 8 сентября Воздушные силы сообщили, что российские "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.

Всего в ночь на 8 сентября оккупанты атаковали Украину 23 ударными дронами и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

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