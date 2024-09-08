В Румынии проверяют места, где мог упасть залетевший из Украины российский "шахед"

"Шахеды" (Фото: ресурс окупантов)

В Румынии обследуют места, где мог упасть российский ударный беспилотник, который в ночь на 8 сентября залетел из Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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По данным оборонного ведомства, россияне возобновили дроновые атаки на украинскую инфраструктуру у границы с Румынией. Ночью жители в уездах Тулча и Констанца получили уведомления с предупреждением RO-Alert в 02:20 и 02:38 соответственно.

В 02:25 два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии вылетели из 86-й авиабазы Борча для мониторинга ситуации. Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Румынии и покинувшего территорию в сторону Украины.

"Из имеющихся данных есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе", — говорится в сообщении ведомства.

Румыния заявила, что осуждает атаки России против украинской гражданской инфраструктуры.

Ранее Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Минобороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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