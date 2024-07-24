РФ ударила по Измаилу "шахедами", в Румынии объявляли тревогу и слышали взрывы – фото

В Измаильской РВА заявили, что повреждения получила портовая инфраструктура на территории города

Фото: Facebook Измаильской РВА

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил, сообщили в Измаильской РВА. В приграничной Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения дронов, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах, проинформировало румынское издание News.ro.

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В Измаильской РВА заявили, что ночью россияне осуществили массированный удар дронами, из-за чего повреждения получила портовая инфраструктура на территории города.

Также враг попал в пятиэтажку, от чего частично разрушились окна, лестничная клетка и фасадная часть дома, однако без дальнейшего возгорания. Погибших нет, но есть травмированные – трех человек госпитализировали.

Фото: Facebook Измаильской РВА

Фото: Facebook Измаильской РВА

Румынское издание сообщило, что ночью на севере уезда Тульча местные власти объявили тревогу из-за нескольких дронов, которые приближались к границе со стороны Украины.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям проинформировала население о возможности падения объектов из воздушного пространства на территории, прилегающей к границе с Украиной, отметило издание.

По данным журналистов, воздушную тревогу объявили около 02:10. Пожарная служба сообщала, что на единый номер экстренного вызова поступило 10 звонков о звуках взрывов.

По данным ведомства, в 03:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

В то же время, мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная в районе города Измаил, а также обнародовали видео возможного попадания в портовую инфраструктуру Измаила.

LIGA.net обратилась к Воздушным силам Вооруженных Сил Украины с просьбой прокомментировать эту ситуацию и опубликует ответ, как только его получит.

Российские захватчики днем 22 июля осуществили ракетный удар по гражданским объектам в Одесской области.

В ночь на 24 июля в Киевском регионе работали силы противовоздушной обороны – было зафиксировано движение российских дронов.

24 июля Россия нанесла удары по Харькову: в результате прилетов есть погибший человек и пожар в одном из домов.

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