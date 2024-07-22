Два американских B-52 впервые разместили в Румынии, по дороге их перехватывали самолеты РФ

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии

Самолеты США (Фото: Объединенное командование ВВС НАТО)

В воскресенье, 21 июля, два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию и теперь будут совершать полеты с территории страны в рамках операции Bomber Task Force Europe. Об этом сообщило Объединенное командование ВВС НАТО.

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В сообщении говорится, что около 08:00 воскресенья по местному времени во время перелета американских бомбардировщиков над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя, но американские самолеты не изменили курс и долетели в Румынию по плану.

Бомбардировщики разместили на 57-й авиабазе ВВС Румынии Михаил Когелничану. Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.

B-52H будет работать с румынской авиабазы у побережья Черного моря и будет интегрироваться с союзниками по Альянсу и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечения обязательств по безопасности в зоне ответственности Европейского командования США.

"Благодаря совместным усилиям с нашими союзниками США позволяют нашим силам бороться с текущими и будущими угрозами", – заявил командующий USAFE-AFAFRICA Джеймс Хекер.

СПРАВКА. Boeing B-52 Stratofortress – американский многофункциональный тяжелый сверхдалекий стратегический бомбардировщик-ракетоносец, находящийся на вооружении США с 1955 года. Этот самолет пришел на смену B-36 и B-47. На дозвуковой скорости на высотах до 15 км он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой разрабатывался B-52 – доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. B-52 является абсолютным рекордсменом дальности среди боевых самолетов.

Фото: Объединенное командование ВВС НАТО

Фото: Объединенное командование ВВС НАТО

11 июля Белый дом сообщил, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие.

Министр обороны Германии Писториус приветствовал решение Вашингтона разместить на территории страны дальнобойное оружие.

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