США рассекретили, сколько ядерных боеголовок у них было на осень 2023 года

3748 единиц – это на 83% меньше, чем на момент завершения Холодной войны

Иллюстративное фото: Depositphotos

Соединенные штаты рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности США.

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Институция опубликовала недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия страны – в последний раз это делалось в октябре 2021 года.

В общей сложности, на сентябрь 2023-го у США было 3749 боеголовок. По сравнению с максимальным значением в 31 255 единиц к концу 1967 года количество боеголовок сократилось на 88%.

На момент падения Берлинской стены в 1989 году (завершение Холодной войны) в США было 22 217 боеголовок – по сравнению с этим числом арсенал страны уменьшился на 83%.

Согласно графику Национального управления, начиная с 2000-х годов количество боеголовок радикально не менялось, но снижается:

Инфографика: NNSA

С 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок, с 30 сентября 2020-го страна демонтировала 405 единиц, а еще около 2000 дополнительных боеголовок сейчас сняты с эксплуатации и ожидают демонтаж, сообщило ведомство.

С 30 сентября 1991 года США сократили на более 90% количество своего тактического ядерного оружия – в сообщении утверждают, что страна вывела из эксплуатации и демонтировала почти все нестратегическое ядерное оружие, созданное во время Холодной войны.

В ведомстве отметили, что нестратегическое ядерное оружие является неподотчетным согласно договору СНВ-ІІІ (документ, заключенный между США и Россией в 2010 году, в 2023-м РФ "приостановила" участие в договоре).

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По разным оценкам, в России развернуто 1710 единиц ядерного оружия, всего – 5580. Минобороны США заявляло, что на 2023 год в Китайской народной республике в общей сложности было 500 боеголовок.

Количество действующих ядерных вооружений в НАТО секретно, однако, по данным The Telegraph, Великобритания имеет 40 из 225, развернутых одновременно, в США около 1700 из 3700, а во Франции в общей сложности 300 ядерных боезарядов.

17 июня 2024 г. генсек НАТО сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

19 июля госсекретарь США заявил, что Иран может разработать расщепляемый материал, используемый в ядерном оружии, за "одну или две недели".

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