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США: Ядерные угрозы России не повлияют на помощь Украине. Путину четко сказали об этом

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 07:46
США: Ядерные угрозы России не повлияют на помощь Украине. Путину четко сказали об этом - Фото
Нед Прайс (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что выход РФ из договора СНВ-3 не помешает Вашингтону поддерживать Украину. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, приостановка России участия в договоре СНВ не помешает США продолжать поддерживать Украину, о чем было четко сказано российскому диктатору Владимиру Путину

Он отметил, что США работают над сохранением договора и призывают Москву возобновить его соблюдение. 

"Если мы увидим, что Россия предпринимает шаги, требующие каких-либо изменений в нашей собственной ядерной позиции или подходе, мы внесем эти коррективы по мере необходимости", — сказал Прайс.

Спикер Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов к взаимодействию с РФ по контролю над ядерными вооружениями. 

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
  • 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин госдеп ядерное оружие военная помощь Нед Прайс снв-3
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