США: Ядерные угрозы России не повлияют на помощь Украине. Путину четко сказали об этом
В Государственном департаменте США заявили, что выход РФ из договора СНВ-3 не помешает Вашингтону поддерживать Украину. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.
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По его словам, приостановка России участия в договоре СНВ не помешает США продолжать поддерживать Украину, о чем было четко сказано российскому диктатору Владимиру Путину.
Он отметил, что США работают над сохранением договора и призывают Москву возобновить его соблюдение.
"Если мы увидим, что Россия предпринимает шаги, требующие каких-либо изменений в нашей собственной ядерной позиции или подходе, мы внесем эти коррективы по мере необходимости", — сказал Прайс.
Спикер Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов к взаимодействию с РФ по контролю над ядерными вооружениями.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
- 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
- Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.
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