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Столтенберг обеспокоен планами Китая вооружить РФ на фоне приостановки ядерного договора

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 15:05
Столтенберг обеспокоен планами Китая вооружить РФ на фоне приостановки ядерного договора - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием". Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

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Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины была бы "опасной для всего мира", и Запад не может этого допустить. По его словам, если Москва победит, это покажет, что "агрессия работает, а сила вознаграждается".

"Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира, поэтому мы должны поддерживать и усиливать поддержку Украины", – добавил он.

Генсек отреагировал на сегодняшнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не начинала войну, заявив, что РФ является "агрессором" и на нее никто не нападает.

Столтенберг добавил, что Украина является "жертвой российской агрессии", а Запад поддерживает ее "самооборону".

"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну, и именно Путин продолжает эскалацию войны", – сказал он.

  • 21 февраля советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал пропагандистское выступление Путина, отметив, что тот "окончательно потерял контакт с реальностью".
  • Помимо пропаганды Путин в почти двухчасовом выступлении сказал, что Россия "приостанавливает" участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдом" заявление Путина, что Запад якобы намеревался напасть на Россию.
Вадим Ребрина
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владимир путин нато йенс столтенберг
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