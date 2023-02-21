Столтенберг обеспокоен планами Китая вооружить РФ на фоне приостановки ядерного договора

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием". Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

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Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины была бы "опасной для всего мира", и Запад не может этого допустить. По его словам, если Москва победит, это покажет, что "агрессия работает, а сила вознаграждается".

"Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира, поэтому мы должны поддерживать и усиливать поддержку Украины", – добавил он.

Генсек отреагировал на сегодняшнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия не начинала войну, заявив, что РФ является "агрессором" и на нее никто не нападает.

Столтенберг добавил, что Украина является "жертвой российской агрессии", а Запад поддерживает ее "самооборону".

"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну, и именно Путин продолжает эскалацию войны", – сказал он.

21 февраля советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал пропагандистское выступление Путина, отметив, что тот "окончательно потерял контакт с реальностью".

Помимо пропаганды Путин в почти двухчасовом выступлении сказал, что Россия "приостанавливает" участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдом" заявление Путина, что Запад якобы намеревался напасть на Россию.

Вадим Ребрина

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