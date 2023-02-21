"Это абсурд": у Байдена прокомментировали пропаганду в выступлении Путина

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдом" заявление российского диктатора Владимира Путина, что Запад якобы намеревался напасть на Россию. Комментарий Салливана для журналистов цитирует Deutsche Welle.

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Салливан сказал, что "на Россию никто не нападает" и что "есть определенный абсурд в представлениях о том, что существует какая-то военная угроза для России со стороны Украины или кого-либо еще".

Советник президента США напомнил, что решение начать вторжение против Украине было выбором именно Путина.

Он также повторил широко распространенную мысль, что "если Россия прекратит агрессию против Украины и вернется в свои границы, то не будет войны, а если Украина прекратит сопротивляться или Соединенные Штаты и коалиция перестанут ей помогать, то не будет Украины".

21 февраля советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал пропагандистское выступление Путина, сказав, что тот "окончательно потерял контакт с реальностью".

Кроме пропаганды, Путин в почти двухчасовом выступлении сказал, что Россия "приостанавливает" участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Сергій Бережний

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