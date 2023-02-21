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Путин час сыпал фейками пропаганды об Украине. Подоляк: Совсем потерял связь с реальностью

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 12:45
Путин час сыпал фейками пропаганды об Украине. Подоляк: Совсем потерял связь с реальностью - Фото
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)

Российский диктатор Владимир Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". Так прокомментировал его обращение к депутатам нелегитимного парламента РФ советник Офиса президента Михаил Подоляк. 

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"Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", – заявил Подоляк в комментарии Reuters.

Путин снова воспроизвел многие из ранее озвученных пропагандистских штампов, в том числе про "попытки Киева заполучить ядерное оружие", "западные биолаборатории", "обещания о нерасширении НАТО" и так далее.

Диктатор обвинил Запад в якобы подготовке нападения на Россию с территории Украины. "Это они развязали войну", – сказал Путин.    

Про войну, которую Кремль ведет в Украине, он сказал, что РФ будет "шаг за шагом аккуратно и последовательно решать" свои задачи.

Путин также упомянул временно оккупированные "новые территории России" (включая уже освобожденный от оккупантов Херсон) и заявил, что Россия намерена поднимать их экономку, инфраструктуру и социальную сферу, якобы разрушенные "киевским режимом". 

Выступление диктатора сопровождалось регулярными овациями зала, периодически зал вставал. 

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Сергій Бережний
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