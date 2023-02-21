Путин час сыпал фейками пропаганды об Украине. Подоляк: Совсем потерял связь с реальностью

Российский диктатор Владимир Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". Так прокомментировал его обращение к депутатам нелегитимного парламента РФ советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", – заявил Подоляк в комментарии Reuters.

Путин снова воспроизвел многие из ранее озвученных пропагандистских штампов, в том числе про "попытки Киева заполучить ядерное оружие", "западные биолаборатории", "обещания о нерасширении НАТО" и так далее.

Диктатор обвинил Запад в якобы подготовке нападения на Россию с территории Украины. "Это они развязали войну", – сказал Путин.

Про войну, которую Кремль ведет в Украине, он сказал, что РФ будет "шаг за шагом аккуратно и последовательно решать" свои задачи.

Путин также упомянул временно оккупированные "новые территории России" (включая уже освобожденный от оккупантов Херсон) и заявил, что Россия намерена поднимать их экономку, инфраструктуру и социальную сферу, якобы разрушенные "киевским режимом".

Выступление диктатора сопровождалось регулярными овациями зала, периодически зал вставал.

10 февраля в медиа появились сообщения, что Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в поисках обидных для диктатора публикаций и комментариев, а также ведет перечень оскорблений в его адрес.

16 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что лишенный украинского гражданства Виктор Медведчук предложил российскому диктатору Владимиру Путину "план Б" по Украине.

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Сергій Бережний

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