В России опубликовали список слов, которыми нельзя обижать Путина

В стране-агрессоре ведомство Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в поисках обидных для диктатора Владимира Путина публикаций и комментариев. Содержание служебной записки, в которой перечислены запрещенные к употреблению оскорбления Путина, опубликовало издание Медиазона.

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Список, над которым в Роскомнадзоре работают более года, удалось получить благодаря работе группе беларуских хакеров "Киберпартизаны".

Полный список этим слов можно прочитать по ссылке.

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LIGA.net не публикует весь список по этическим соображениям, только его фрагменты, поскольку большинство приведенных там слов в разной степени нецензурные.

Запрещено публиковать изображения диктатора совместно с образами/высказываниями, указывающими на принадлежность к педофилии, например: извращенец, извращюга, растлитель, насильник, любитель детишек, детолюб.

Нельзя упоминать Путина в контексте половых сношений, например: секс, надел каблуки, людмила, тиран, шлюшидзе, гвыборы, срок, митинги, черт.

Запрещается публиковать демотиваторы с изображением диктатора и надписями оскорбительного характера, например: гондурас, идиот, тупорылый, погань, бздун, гнида, лох, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет, лысый, бздение, волосянка, говназия, сцуль, триппер, чмошник, чмырь, шалава.

Как отмечается, Роскомнадзор тщательно отслеживает не только оскорбления в адрес Путина, но и любые сообщения, касающиеся его здоровья.

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Наталія Медведєва

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