В России будет не осмысленный протест, а бунт. Он приведет к смене режима – ГУР

Режим в России сменится в результате бунта населения. Это будет не осмысленный протест, а именно бунт, потому что у РФ нет гражданского общества. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Представитель ГУР отметил, что все сценарии российского диктатора Владимира Путина ложатся на подготовленную почву, потому что народ России сотни лет жил в рабстве – там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления.

Юсов пояснил, что на каком-то этапе в России цены на нефть позволили прокормить население – для многих этого оказалось достаточно, а всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Если бы это было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, которым был в Украине Майдан – с ценностями, с конкретными требованиями, пониманием смысла. Поскольку общества там нет, то это будет не протест, а бунт, который в конце концов, так или иначе, закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", – сказал Юсов.

Часть российской оппозиции пытается винить в войне РФ против Украины только диктатора Путина и его окружение, оправдывая общество, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Наталія Медведєва

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