Ядерного удара России не будет, Крым вернется домой. Буданов подтвердил прогноз на 2023-й

Начальник военной разведки Кирилл Буданов придерживается своего старого прогноза о том, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", и считает, что в Кремле "не откровенные идиоты", чтобы, пытаясь сохранить захваченный в 2014 году полуостров, применить ядерное оружие. Об этом он рассказал The Washington Post.

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"Это неправда [что они применят ядерное оружие]. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году – там все и закончится. Это тактика запугивания", – сказал он о ядерной риторике оккупантов.

Как выразился начальник Главного управления разведки, Россия – "страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма".

"Извините, но этого не будет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – подчеркнул Буданов.

Его прогноз на 2023 год заключается в том, что Россия сосредоточится на оккупации большей территории на востоке Украины. Глава ГУР считает маловероятным возобновление наступления оккупационных войск из Беларуси, разве что в попытке отвлечь и разделить Силы обороны.

"Что будет дальше? Победа Украины. Тут не скажу ничего нового", – подытожил он прогноз.

Буданов в 2022-м заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

Также начальник ГУР сказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.

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Євген Пилипенко

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