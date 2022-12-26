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Россия по всему миру ищет снаряды для советской артиллерии, танков, "Градов" – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 08:06
Россия по всему миру ищет снаряды для советской артиллерии, танков,
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Россия с начала осени сталкивается с проблемами, которые украинские военные испытывают с марта, отметил Буданов.

По его словам, РФ имеет проблемы с боеприпасами к артиллерии, осколочно-фугасными снарядами к танкам и ракетами к реактивным системам залпового огня.

"Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам", – рассказал начальник ГУР.

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Марко Сировой, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова
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снаряды боеприпасы ураган гур РСЗО артиллерия град армия рф Кирилл Буданов войска россии
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