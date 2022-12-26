Россия по всему миру ищет снаряды для советской артиллерии, танков, "Градов" – Буданов

Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Россия с начала осени сталкивается с проблемами, которые украинские военные испытывают с марта, отметил Буданов.

По его словам, РФ имеет проблемы с боеприпасами к артиллерии, осколочно-фугасными снарядами к танкам и ракетами к реактивным системам залпового огня.

"Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам", – рассказал начальник ГУР.

2 ноября США заявили, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

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Марко Сировой , Юрій Смірнов , Валерія Кондратова

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