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РФ пополнила войска десятками тысяч резервистов, но есть проблемы со снарядами – Британия

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 09:24
РФ пополнила войска десятками тысяч резервистов, но есть проблемы со снарядами – Британия - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Россия пополнила свою армию десятками тысяч резервистов, но страдает от нехватки боеприпасов. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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По словам британцев, РФ с октября перебросила десятки тысяч резервистов в Украину – это ослабило проблему с нехваткой личного состава. Однако нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором, который ограничивает наступательные операции РФ.

Россия вряд ли увеличила запасы артиллерийских снарядов настолько, чтобы проводить крупномасштабные наступления, отмечают разведчики.

По их словам, даже оборонительные операции вдоль длинного фронта требуют значительного ежедневного расхода снарядов и ракет.

  • Глава ГУР Буданов говорит, что собственник ЧВК Вагнера Пригожин и командующий российскими войсками Суровикин создали союз. Они хотят доказать, что сильны, и захватить Бахмут.

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Марко Сировой
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снаряды боеприпасы война мобилизация армия рф войска россии разведка великобритании
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