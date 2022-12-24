Пригожин и Суровикин создали союз. Потому ЧВК Вагнера так хотят захватить Бахмут – Буданов

Собственник ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин создали союз и хотят доказать, что сильны. Поэтому вагнеровцы так сильно хотят захватить Бахмут, заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По его словам, вагнеровцы являются основной силой под Бахмутом, а политические амбиции Пригожина отчасти диктуют стратегию россиян на юго-востоке Донбасса.

Суровикин вступил в союз с Пригожиным для соперничества с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, говорит Буданов. Их союз привел к передаче тяжелого оружия от армии РФ к вагнеровцам.

"Здесь есть только идеологический и медийный вопрос. Именно поэтому подразделения "Вагнера" так фанатично пытаются захватить этот город (Бахмут. – Ред.). Им нужно показать, что они – сила и они могут сделать то, что не смогла сделать российская армия. Мы это ясно видим и понимаем", – рассказал начальник ГУР.

По словам Буданова, захват Бахмута не является стратегически важным, но если он произойдет, то это улучшит позиции России и откроет дороги к другим городам на Донбассе.

Под Бахмутом бывают локальные прорывы групп врага, но их выбивают, заверяют в ВСУ.

Только за сутки 22 декабря РФ потеряла под Бахмутом около 100 убитыми и 200 ранеными.

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Марко Сировой

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