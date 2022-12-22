Под Бахмутом бывают локальные прорывы групп врага, их выбивают – спикер ВСУ

Под Бахмутом иногда случаются локальные прорывы вражеских групп на окраины города, но их всегда выбивают оттуда Силы обороны. Об этом сказал спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Череватый подчеркнул, что у российских захватчиков под Бахмутом нет переломного успеха, нет прорыва обороны ВСУ, который предполагает любая серьезная наступательная операция.

"Локальные движения линии фронта в ту или иную сторону бывают. Их группы иногда прорывались на околицы Бахмута, но они были оттуда выбиты", – сказал спикер ВСУ.

Он добавил, что в районе Бахмута достигаются две основные цели:

- враг не может прорваться и идти дальше наступать;

- враг каждый день несет большие потери.

Бахмут Донецкой области – город на линии фронта, за который идут самые ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера.

Линия фронта пролегает по восточным и южным окраинам Бахмута, который почти полностью разрушен российской артиллерией, ракетными ударами и минометами.

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20 декабря во фронтовом Бахмуте флаг с подписями передал Зеленскому боец со словами, что "это подарок нашим братьям в США, мы просим вас передать его им".

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Наталія Медведєва

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