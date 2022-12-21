Зеленский везет Байдену подарок военных из Бахмута
Президент Владимир Зеленский, как ожидается, подарит президенту США Джо Байдену и Конгрессу подписанный украинскими военными на передовой в Бахмуте флаг Украины. Об этом пишет CNN.
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Флаг с подписями 20 декабря во фронтовом городе передал Зеленскому боец со словами, что "это подарок нашим братьям в США, мы просим вас передать его им".
"Парни дали мне наш замечательный флаг с подписями, чтобы передать его", – сказал Зеленский журналистам, путешествующим с ним из Европы в Вашингтон.
Он подчеркнул, что "положение у нас тяжелое: враг увеличивает численность войск, но наши ребята смелее".
"Нам нужно более мощное оружие. Мы передадим благодарность от парней Конгрессу США и президенту США за их поддержку, но этого [поддержки] недостаточно", – добавил Зеленский.
Ожидается, пишет Politico, что Зеленский призовет Байдена передать ракеты ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper.
- По данным Bloomberg, в Конгрессе США предварительно договорились о $45 млрд для Украины на 2023 год.
- 20 декабря США подтвердили, что передадут компоненты системы ПРО Patriot Украине.
- Вчера, 20 декабря, президент Зеленский посетил Бахмут, наградив его защитников.
- Тем временем французский лидер Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит, "иначе война охватит всю Европу".
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