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Зеленский посетил самый опасный город на линии фронта – Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 12:44
Зеленский посетил самый опасный город на линии фронта – Бахмут - Фото
Владимир Зеленский в деоккупированном Изюме (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области – городе на линии фронта, за который идут самые ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе главы государства.

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Линия фронта пролегает по восточным и южным окраинам города, который почти полностью разрушен российской артиллерией, ракетными ударами и минометами.

"Да, можно уже [сообщать о визите]. Встретился с военными, пообщался, наградил наших воинов. Фото, видео и подробности позднее", – сообщили LIGA.net на Банковой.

Канал Freedom сообщил о визите главы государства в зону боевых действий вскоре после полудня, то есть до того, как об этом было объявлено официально.

Также в Бахмуте побывала и заместитель министра обороны Анна Маляр:

"Бахмут – восточная крепость Украины. Это наши защитники Бахмута. Это они держат Бахмут так крепко, что враг не может никак его захватить. И не захватит", – написала она.

Смотрите видео: Силы обороны выводят из строя группы наемников ЧВК Вагнер под Бахмутом

Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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визит Владимир Зеленский война Донбасс бахмут
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