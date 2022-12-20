Наемники кремлевской частной военной компании "Вагнер", которой руководит близкий российскому диктатору олигарх Евгений Пригожин, несут большие потери в боях за украинский город Бахмут в Донецкой области. Военнослужащие ВСУ публикуют ролики с выведением личного состава противника из строя.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Третья сила продолжает охотиться за наемниками Вагнера на Бахмутском направлении", – подписал ролик Рустам Мустафаев.
Ранее Мустафаев опубликовал еще одно аналогичное видео:
До этого сводная тактическая группа "Адам" выложила видео работы с дронов:
- 19 декабря был неудачный день для летательных аппаратов армии РФ.
- В тот же день ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии