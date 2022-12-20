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Силы обороны Украины выводят из строя группы наемников ЧВК Вагнер под Бахмутом – три видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 09:56
Кадр за мгновения до "прилета" (скриншот)
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Наемники кремлевской частной военной компании "Вагнер", которой руководит близкий российскому диктатору олигарх Евгений Пригожин, несут большие потери в боях за украинский город Бахмут в Донецкой области. Военнослужащие ВСУ публикуют ролики с выведением личного состава противника из строя.

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"Третья сила продолжает охотиться за наемниками Вагнера на Бахмутском направлении", – подписал ролик Рустам Мустафаев.

Ранее Мустафаев опубликовал еще одно аналогичное видео:

До этого сводная тактическая группа "Адам" выложила видео работы с дронов:

Євген Пилипенко
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