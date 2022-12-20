UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Неудачный день для летательных аппаратов армии РФ: сводка Генштаба о потерях оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 09:15
Неудачный день для летательных аппаратов армии РФ: сводка Генштаба о потерях оккупантов - Фото
Уничтоженная ВСУ техника россиян (фото — Telegram, Николаевский Ванёк)

По состоянию на утро 20 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 99 230 военнослужащих ВС РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили семь танков и столько же артсистем, пять бронемашин, два вертолета и целых 23 беспилотника. Также 19 декабря уничтожено приблизительно 430 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 19 декабря включительно:

личного состава — около 99 230 человек (+430 за прошедшие сутки);
танков — 2995 (+7);
боевых бронированных машин — 5974 (+5);
артиллерийских систем — 1960 (+7);
РСЗО — 410 (-);
средств ПВО — 212 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 266 (+2);
автотехники и автоцистерн — 4599 (+7);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1680 (+23);
спецтехники — ​​177 (+2);
крылатых ракет — 592 (-).

Читайте также: Больше ответственности за нарушения для ВСУ. Аргументы за и аргументы против

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери сводка генштаб 19 декабря
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 