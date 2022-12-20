Неудачный день для летательных аппаратов армии РФ: сводка Генштаба о потерях оккупантов
По состоянию на утро 20 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 99 230 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили семь танков и столько же артсистем, пять бронемашин, два вертолета и целых 23 беспилотника. Также 19 декабря уничтожено приблизительно 430 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 19 декабря включительно:
личного состава — около 99 230 человек (+430 за прошедшие сутки);
танков — 2995 (+7);
боевых бронированных машин — 5974 (+5);
артиллерийских систем — 1960 (+7);
РСЗО — 410 (-);
средств ПВО — 212 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 266 (+2);
автотехники и автоцистерн — 4599 (+7);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1680 (+23);
спецтехники — 177 (+2);
крылатых ракет — 592 (-).
- 19 декабря ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке.
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