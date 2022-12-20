Неудачный день для летательных аппаратов армии РФ: сводка Генштаба о потерях оккупантов

По состоянию на утро 20 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 99 230 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили семь танков и столько же артсистем, пять бронемашин, два вертолета и целых 23 беспилотника. Также 19 декабря уничтожено приблизительно 430 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 19 декабря включительно:

личного состава — около 99 230 человек (+430 за прошедшие сутки);

танков — 2995 (+7);

боевых бронированных машин — 5974 (+5);

артиллерийских систем — 1960 (+7);

РСЗО — 410 (-);

средств ПВО — 212 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 266 (+2);

автотехники и автоцистерн — 4599 (+7);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1680 (+23);

спецтехники — ​​177 (+2);

крылатых ракет — 592 (-).

19 декабря ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке.

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Євген Пилипенко

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